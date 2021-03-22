واتس اب يختبر ميزة تسريع الرسائل الصوتية ونسخة جديدة من واتس اب ويب!

على واتس اب يتم تبادل الرسائل الصوتية بكثافة، ومنذ إطلاق تلك الخاصية لم تشهد أية تطورات ملحوظة لكن مطوري التطبيق بصدد إدخال بعض التعديلات عليها.

تسريع الرسائل الصوتية في واتس اب

في النسخة التجريبية الحالية من تطبيق واتس اب، يختبر المطورون إضافة خيارات من أجل الاستماع إلى الرسائل الصوتية بسرعات تشغيل مختلفة.

السرعات الثلاثة لتشغيل الرسائل الصوتية سوف تصبح كالآتي: السرعة العادية الافتراضية، سرعة X1.5، وسرعة X2.

تلك الميزة سوف مفيدة للغاية وخاصة عند الاستماع للرسائل الصوتية الطويلة نسبياً، أو الرسائل ذات الصوت البطيء أو المليئة بالتوقفات.

تطبيق تيليجرام يحتوي على تلك الميزة منذ فترة طويلة، لكن مع سرعتين للتشغيل إما السرعة العادية أو سرعة X2.

سوف تتوفر تلك الميزة على تطبيق واتس اب للايفون والأندرويد وكذلك نسخة الويب لاحقاً في تحديثات رسمية قادمة ليس معروف موعدها بالتحديد.

واتس اب ويب جديد؟

يعمل مطورو واتس اب أيضاً على نسخة جديدة أيضاً من واتس اب ويب Whatsapp Web التي تعمل من خلال الحاسوب لجعلها قادرة على العمل بشكل مستقل عن الهاتف، أي بدون الحاجة إلى توصيل الهاتف بالإنترنت كما هو الحال حالياً.

كانت هذه أحد المزايا المطلوبة بشدة من واتس اب، حيث إن هناك قيوداً مفروضة على استخدام واتس اب على الحاسوب تمنع استخدامه إن لم يكن الهاتف الذي عليه الحساب متصلاً بالإنترنت.