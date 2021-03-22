مطور لقاح كورونا: يُمكن السيطرة على كورونا في معظم الدول الأوروبية بنهاية الصيف

قال مؤسس شركة “بيونتيك” الألمانية “أوغور شاهين”، إنه يُمكن السيطرة على فيروس كورونا في الولايات المُتحدة ومعظم الدول الأوروبية بحلول نهاية الصيف، رغم تعثر توزيع اللقاح المُضاد له.

وأوضح “شاهين” – في تصريحات لصحيفة “فيلت أم زونتاغ” الألمانية – الأحد، أنه من الممكن أن لا تحتاج كثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الدخول في إغلاق تام بحلول نهاية الصيف.

وأسست شركة “بيونتك” الألمانية أُسست عام 2008، وطورت أول لقاح فعال مضاد لفيروس كورونا في العالم في نوفمبر 2020 بالتعاون مع شريكتها الأمريكية “فايزر”.

وأكد مطور اللقاح المضاد لفيروس كورونا “أوغلو شاهين” أن سيكون هناك عمليات تفش في عدة دول إلا أنها لن تكون مؤثرة، وسيكون هناك تحورات للفيروس لكنها غير مخيفة.

وبيّن “شاهين” إن يُمكن ضمان تطعيم 70 في المئة من الشعب الألماني مع نهاية سبتمبر المُقبل؛ ليصبح الفيروس أقل تأثيرا.

يُذكر أن أبرز شركات المُصنعة للقاح المُضاد لفيروس كورونا: “أسترازينيكا” و”بيونتيك فايزر “و”مودرنا” و”جونسون آند جونسون” وزعت اللقاحات على عدد من دول العالم بعد نجاح التجارب الأولى.

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