أسترازينيكا تؤكد فعالية لقاحها بنسبة 79% و تُعلق على مخاوف تجلط الدم

شركة أسترازينيكا أكدت أن لقاحها المضاد لكورونا المستجد فعال بنسبة 79% لجهة منع الإصابة بالوباء ولا يزيد من خطر تجلّط الدم، وذلك بعدما أجرت المرحلة الثالثة من اختبارات الفعالية في الولايات المتحدة.

ووفقا للشركة، جمعت الدراسة الأميركية 30 ألف متطوع، حصل 20 ألف منهم على اللقاح بينما حصل الباقون على حقن وهمية.

وأشارت الشركة إلى أن “النتائج المبكرة من الدراسة الأميركية ليست سوى مجموعة واحدة من المعلومات التي يجب على أسترازينيكا تقديمها إلى إدارة الغذاء والدواء”.

وتابعت: “ستناقش لجنة استشارية تابعة لإدارة الغذاء والدواء بشكل علني الأدلة المقدمة قبل أن تقرر ما إذا كانت ستسمح باستخدام اللقاح في حالات الطوارئ”.

وقالت إن اللقاح فعال بنسبة 80% بالنسبة للأشخاص البالغة أعمارهم فوق 65 عاما.

يذكر أن دولا عدة نصحت بعدم استخدامه في تطعيم المسنين نظرا لغياب البيانات المرتبطة بتأثيره على هذه الفئة في الاختبارات السابقة.

وفي حين تم ترخيص لقاح أسترازينيكا في أكثر من 50 دولة حول العالم، كان العلماء ينتظرون نتائج الدراسة الأميركية على أمل أن تزيل بعض الالتباس حول مدى فعالية الجرعات.

يذكر أن وكالة الأدوية الأوروبية أعلنت، الخميس الماضي، أن لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد “آمن وفعال” ولا يرفع مخاطر الإصابة بجلطات الدم.

وكانت 15 دولة أوروبية من بينها ألمانيا وفرنسا، علقت التطعيم بهذا اللقاح بسبب ظهور مشاكل دموية خطرة مثل صعوبة تخثّر الدم أو الجلطات الدموية لدى بعض الذين تلقوه. وفقا لقناة الحرة.

بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء الماضي، إنه “بالوقت الحالي منافع لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره وتوصي بمواصلة حملات التطعيم” وأوصت بمواصلة استخدامه.

