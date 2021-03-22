منتجات مايكروسوفت بأسعار رخيصة – ويندوز 10 برو بأقل من 8 يورو!

واحدة من التغييرات الكبرى التي أدخلها وباء كورونا في سوق العمل هي التوسع في تبني الشركات لنموذج العمل عن بعد، وتلك التغييرات سوف تستمر حتى بعد زوال الوباء نظراً لكونها أوفر للشركات وأكثر إنتاجية وملاءمة للأفراد العاملين لديها.

من أجل إتمام العمل عن بعد على أتم وجه، فإنك بحاجة إلى برامج مكتبية أصلية ومحدثة مثل برامج مايكروسوفت المختلفة مثل ويندوز 10 برو وحزمة الأوفيس المكتبية وغيرها. متجر Dealworlds يوفر لك مفاتيح تفعيل أصلية رخيصة الثمن لكافة منتجات مايكروسوفت وسوف توفر عليك الكثير من الأموال.

عروض خاصة بدون كوبونات خصم!

بأقل من 8 يورو يمكنك الحصول على مفتاح التفعيل الأصلي الخاص بويندوز 10 برو وهو يعمل في أي مكان في العالم وغير مقيد بمنطقة جغرافية معينة، كما يمكنك الحصول أيضاً على منتجات أخرى بأسعار مخفضة للغاية ودون الحاجة إلى إدخال كوبون خصم للشراء.

Windows 10 Professional (32/64-Bit) – 7.28€

Windows 10 Professional (32/64-Bit) (2 PC) – 11.28€

Office 2016 Professional Plus (1 PC) – 21.28€

Office 2019 Professional Plus (1 PC) – 28.28€

خصم 50% على ويندوز 10 هوم / سيرفر

ثم باستخدام كوبون الخصم EDW50 للحصول على خصم بقيمة 50% على ويندوز 10 هوم و ويندوز 10 سيرفر 2019. (الأسعار التالية بعد الخصم):

Windows 10 Home CD-KEY (32/64 Bit) – 7.96€

Windows 10 Home CD-KEY (32/64 Bit) (2 PC) – 13.24€

Windows Server 2019 Standard – 15.67€



خصم 62% على ويندوز 10 + أوفيس معاً



يمكنك الحصول على نسخة ويندوز 10 ومعها حزمة مايكروسوفت أوفيس معاً في عملية شراء واحدة بسعر أرخص باستخدام كوبون خصم EDW62 (الأسعار التالية بعد استخدام كوبون الخصم).

Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Bundle – 24.14€

Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Bundle – 34.07€

Windows 10 Home + Office 2016 Pro Bundle – 24.40€

Windows 10 Home + Office 2019 Pro Bundle – 34.15€

كيفية الشراء من متجر DealWorlds ؟



Dealworlds هو منصة تجارة إلكترونية متخصصة في بيع مفاتيح التفعيل الأصلية للبرامج والألعاب بأسعار رخيصة وعبر طرق دفع متعددة، عند إتمام الشراء سوف يتم إرسال مفتاح التفعيل إلى بريدك الإلكتروني خلال 24 ساعة (تأكد من كتابته بشكل صحيح وراجع أيضاً البريد المزعج إن لم تجد الرسالة في صندوق البريد). يمكنك الشراء من المتجر باستخدام بطاقة الشراء الخاصة بك أو بايبال أو أي طريقة أخرى تناسبك ويتم ذلك عبر نظام Cwalletco للدفع الآمن بشكل افتراضي.

بعد اختيار المنتجات قم باختيار Place Order بعدها اختر “Choose Payment Method” ثم “Process Order”

اختر وسيلة الدفع المناسبة لك سواء عبر بايبال أو بطاقة الشراء.

أيضاً خدمة العملاء متاحة دوماً على مدار اليوم وكل أيام الأسبوع كما يمكن التواصل مع خدمة العملاء من خلال البريد الإلكتروني الآتي: [email protected]