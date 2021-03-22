سبيس إكس وناسا توقعان إتفاقية للحيلولة دون اصطدام الأجهزة الفضائية في مدار الأرض

أعلنت شركة ناسا في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أنها وقعت إتفاقية مع شركة “سبيس إكس” الأمريكية لتوسيع التعاون في مجال الحيلولة دون اصطدام الأجهزة الفضائية في مدار الأرض.

وقالت الشركة أن الإتفاقية تقتضي بضمان مستوى أعلى من التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات وتحدد مسؤوليات أمن الرحلات الفضائية المأهولة وغير المأهولة.

وبين البيان الغاية الرئيسية من الإتفاقية والتي تشمل عدم الإقتراب والإصطدام بين الأجهزة الفضائية التابعة لناسا من جهة والأقمار الصناعية التابعة لشبكة “ستارلينك” التي تطلقها شركة “سبيس إكس” من جهة أخرى.

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