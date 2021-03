صحيفة “ديلي ستار” البريطانية نشرت ان جرذا من نوع “هامستر” يُدعى ستالين أنقد صاحبته أندريا لانغ البالغة من العمر 43 عامًا بعض إبهامها أثناء تنظيفها قفصه.

ووفق ماذكرت الصحيفة؛ فقد تورم الإصبع وبدأ القيح يتدفق من الجرح، ما اضطر المرأة الى الذهاب للطبيب الذي وصف لها مضادا حيويا، لكنها لاحظت بعد ذلك كدمات على يديها فقررت معرفة ما إذا كانت مرتبطة بالعضة.

وفي نهاية الأمر تم نقل المرأة للستشفى وبعد الفحوصات اكتشفوا أن لديها مستوى عاليا وخطيرا من تخثر البروتين بدمها؛ وهذه الحالة تحدث بسبب حالة طبية نادرة تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بجلطات الدم.

وحسب الصحيفة، فقد قالت لانغ “أنا ممتنة جدًا للجرذ لأنه عضني. لو لم يفعل ذلك لما عرفت أبدًا أنني مصابة بمرض الدم الخطير”. مضيفة انها سمت الجرذ الذي يدعى “هامستر” بالـ”دكتور” وانها لا تلمسه إلا بالقفازات.

The post عضة جُرذ تنقذ سيدة بريطانية من تجلط دم خطير appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا