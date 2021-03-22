ميزة جديدة تهم المستخدمين على متصفح Chrome

كشفت شركة غوغل أن متصفح Chrome حصل على ميزة جديدة مفيدة وعملية تحمل اسم Live Captions متوفرة على أحدث إصدار من المتصفح وستقوم من خلالها بتحويل الكلام في الفيديوهات والأغاني إلى نصوص مكتوبة ليتمكن المستخدم من قراءتها.

وبدأ استخدام ميزة Live Captions في مقاطع الفيديو التي تظهر عبر يوتيوب أو Twitch أو مشغلات البودكاست لخدمات بث الموسيقى، لكنها متوفرة حالياً باللغة الإنجليزية فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن جوجل أختبرت هذه الميزة منذ عام 2019 مع هواتف “بيكسل” التي تطورها وبعد أن ارتأت أنها ستسهل حياة الملايين من المستخدمين قررت إدخالها إلى المتصفح الخاص بها.

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