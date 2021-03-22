إل جي تغلق قطاع الهواتف الذكية الخاص بها فهل هي النهاية؟

في حدث CES الذي انعقد في عام 2021 الجاري حضرت شركة LG، وخلال الحدث كشفت الشركة عن هاتف تخيّلي مميز عبارة عن نموذج أولي، وهذا الهاتف يأتي مع شاشة قابلة للدوران والتمرير، وحينها ذكرت الشركة أن الهاتف قادم خلال العام الجاري! لكن اليوم وبشكل مفاجئ ظهرت تقارير تفيد أن إل جي تفكر في بيع قطاع الهواتف الذكية من الأساس.

هل تغلق إل جي قطاع الهواتف الذكية؟

في وقت سابق، إل جي كانت تخطط لبيع قطاع الهواتف الذكية الخاص بها بأكمله لشركة VinGroup، لكن الصفقة حينها قد فشلت بسبب أن السعر الذي طلبته إل جي كان عاليًا جدًا، وهذا بالرغم من أن القطاع يسبب خسائر كبيرة ومستمرة للشركة.

الآن وطبقًا لتقرير حديث من بلومبيرج، وهو تقرير غريب بشكل عام، إل جي قد تقوم بإغلاق قطاع الهواتف الذكية بدلًا من بيعه من الأساس! وهو أمر نراه غريب لأن بيع القطاع لشركة مثل VinGroup بسعر أقل من المطلوب كان أفضل من إغلاق القطاع دون التربّح من ذلك!

يُذكر أن المحادثات لم تكن بين شركة VinGroup JSC في فيتنام وإل جي الجنوب كورية فقط، بل أن شركة السيارات Volkswagen الألمانية كانت طرفًا في هذا الأمر، وفي الوقت الحالي، التقارير تتناقل أن إل جي ستغلق القطاع بدلًا من أن تبيعه بشكل غير لائق أو بصفقة غير مناسبة.

هذا كله بطبيعة الحال يأتي بسبب أن إل جي تسجل خسائر واضحة، وحسب المعلومات، القيمة السوقية الحالية لشركة VinGroup هي 10 مليار دولار أمريكي، وهي شركة تعمل في مجالات مختلفة، يُذكر أن قطاع الهواتف الذكية في إل جي يحقق خسائر مستمرة لأكثر من 23 ربع! أي أكثر من 5 سنوات بإجمالي خسائر يقترب من 4.4 مليار دولار أمريكي! أي أن خسائر إل جي هي في الواقع نصف قيمة VinGroup السوقية تقريبًا.

https://www.arabapps.org/2019/12/lg-foldable-phone/