برومو مسلسل للموت يشهد ظهوراً مفاجئاً لناصيف زيتون

طرحت شركة إيجل فيلمز الفيديو الترويجي لمسلسل للموت المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

وشهد البرومو ظهوراً مفاجئاً للنجم ناصيف زيتون الذي ظهر في نهاية مقطع الفيديو الذي ضم أبطال العمل محمد الأحمد، خالد القيش، ماغي بوغصن، دانييلا رحمة، وباسم مغنية.

من جانبها لم تعلق الشركة المنتجة للعمل على ظهور الفنان السوري الشاب، وتركت الجمهور في حيرة لمعرفة ما إن كان ناصيف سيغني تتر العمل أو سيشارك فيه كممثل.

وحظي البرومو بإعجاب العديد من المتابعين الذين أبدوا شوقاً كبيراً لمشاهدة نجومهم المفضلين فيه.

ومسلسل للموت من تأليف نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر، وبطولة خالد القيش، ماغي بوغصن، محمد الأحمد وغيرهم من النجوم.

يذكر أنّ فريق العمل يواصل تصوير المسلسل في لبنان ليكون جاهزاً للعرض في شهر رمضان المبارك.

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