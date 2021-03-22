شركة إيرلندية تصنع لعبة مستوحاة من طفلة مصابة بمتلازمة داون

بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون والذي يوافق 21 مارس من كل عام قامت شركة لوتي دولاس بإطلاق دمية أطلقت عليها روزي بو.

وقالت الشركة الإيرلندية إنّها استمدت الدمية من الطفلة روزي بارنيت البالغة من العمر 6 سنوات والمصابة بمتلازمة داون، والتي احتلت قصتها عناوين الصحف في العام الماضي، وذلك بعدما بنى لها والدها مسرحاً في المنزل في فترة العزل الصحي.

وجاءت اللعبة الجديدة بتصميم جميل وجوارب غريبة الشكل، وزودت بأحذية داعمة تساعد على المشي.

وحظيت اللعبة بإعجاب العديد من الأشخاص الذي أبدوا إعجابهم بهذه اللفتة من الشركة الإيرلندية، في حين عبر والد الطفلة عن سعادته لأنّ عائلته ساهمت في رفع الوعي حول متلازمة داون.

يذكر أنّ الشركة الإيرلندية طرحت الدمية الجديدة على موقعها في شبكة الإنترنت بسعر يصل إلى 30 دولارا أمريكيا.

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