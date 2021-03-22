منوعات

شركة إيرلندية تصنع لعبة مستوحاة من طفلة مصابة بمتلازمة داون

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون والذي يوافق 21 مارس من كل عام قامت شركة لوتي دولاس بإطلاق دمية أطلقت عليها روزي بو.

وقالت الشركة الإيرلندية إنّها استمدت الدمية من الطفلة روزي بارنيت البالغة من العمر 6 سنوات والمصابة بمتلازمة داون، والتي احتلت قصتها عناوين الصحف في العام الماضي، وذلك بعدما بنى لها والدها مسرحاً في المنزل في فترة العزل الصحي.

وجاءت اللعبة الجديدة بتصميم جميل وجوارب غريبة الشكل، وزودت بأحذية داعمة تساعد على المشي.

وحظيت اللعبة بإعجاب العديد من الأشخاص الذي أبدوا إعجابهم بهذه اللفتة من الشركة الإيرلندية، في حين عبر والد الطفلة عن سعادته لأنّ عائلته ساهمت في رفع الوعي حول متلازمة داون.

يذكر أنّ الشركة الإيرلندية طرحت الدمية الجديدة على موقعها في شبكة الإنترنت بسعر يصل إلى 30 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك