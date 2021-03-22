هواوي تطلق شاشات جديدة بمواصفات رائعة

كشفت شركة هواوي الصينية عن سلسلة شاشات لمسية جديدة أطلقت عليها Ideahub.

وزودت الشركة الصينية شاشاتها بلوحة مقاس 65 أو 85 بوصة، ودقة عرض 3840*2160 بيكسل، ودقة وضوح 4K، وتتميز الشاشات باحتوائها على فلتر فعال يحد من الضوء الأزرق في الشاشة بنسبة 60%.

وستعمل الشاشات الجديدة بشكل متوافق مع ظروف الإضاءة المحيطة التلقائية، ومع الأجهزة الذكية العاملة بواجهة المستخدم هواوي EMUI.

وستتيح هذه الشاشات المجال للمستخدم لنقل الصور ومقاطع الفيديو إلى الشاشة بشكل لاسلكي.

وستحتوي الشاشات على كاميرا ويب بدقة 1080 بيكسل، ووظيفة التعرف التلقائي على خط اليد بدقة، بالإضافة لإمكانية التعرف على الرسومات وتحويلها لصيغة رقمية.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن موعد طرح السلسلة الجديدة ولا أسعار شاشاتها.

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