مايكروسوفت تبدأ اختبار النسخة الجديدة من أنظمة ويندوز

بدأت شركة مايكروسوفت الأمريكية باختبار النسخة الجديدة من أنظمة ويندوز 10 عند بعض المستخدمين.

وسيحمل الإصدار الجديد مجموعة من الميزات والتحسينات، بالإضافة لعلاج الأخطاء البرمجية التي كانت موجودة في النسخ السابقة.

حيث عالجت الشركة الأمريكية الخطأ الذي كان يتسبب بظهور شاشة زرقاء مع توقف الحاسوب عند محاولة طباعة المستندات.

وسيختبر الإصدار الجديد ميزات Virtual Desktop التي تساعد المستخدمين على تنظيم واجهة المستخدم بحسب رغبتهم.

وأشارت الشركة الأمريكية لأنّ النسخة الجديدة ستحسن عمل مجموعة من التطبيقات والبرمجيات منها Windows Defender Application Guard، Power Automate Desktop وWindows Terminal.

وقالت مايكروسوفت إنّها ستقوم في هذا الإصدار باختبار تقنيات تساعد على إدخال ميزة Auto HDR للألعاب الإلكترونية عبر الحاسوب.

وأكدّت الشركة الأمريكية بأنّ النسخة الجديدة ستصل لجميع المستخدمين خلال الفترة القادمة.

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