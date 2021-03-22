منوعات

مايكروسوفت تبدأ اختبار النسخة الجديدة من أنظمة ويندوز

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأت شركة مايكروسوفت الأمريكية باختبار النسخة الجديدة من أنظمة ويندوز 10 عند بعض المستخدمين.

وسيحمل الإصدار الجديد مجموعة من الميزات والتحسينات، بالإضافة لعلاج الأخطاء البرمجية التي كانت موجودة في النسخ السابقة.

حيث عالجت الشركة الأمريكية الخطأ الذي كان يتسبب بظهور شاشة زرقاء مع توقف الحاسوب عند محاولة طباعة المستندات.

وسيختبر الإصدار الجديد ميزات Virtual Desktop التي تساعد المستخدمين على تنظيم واجهة المستخدم بحسب رغبتهم.

وأشارت الشركة الأمريكية لأنّ النسخة الجديدة ستحسن عمل مجموعة من التطبيقات والبرمجيات منها Windows Defender Application Guard، Power Automate Desktop وWindows Terminal.

وقالت مايكروسوفت إنّها ستقوم في هذا الإصدار باختبار تقنيات تساعد على إدخال ميزة Auto HDR للألعاب الإلكترونية عبر الحاسوب.

وأكدّت الشركة الأمريكية بأنّ النسخة الجديدة ستصل لجميع المستخدمين خلال الفترة القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك