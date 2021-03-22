سوري ومصري يظفران بجائزة أحمد شوقي للإبداع

منحت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الشاعر السوري شوقي بغدادي، والشاعر المصري إبراهيم أبو سنة جائزة الدورة الثانية من جائزة أحمد شوقي للإبداع الشعري.

ووصفت النقابة الشاعر السوري البالغ من العمر 93 بالشاعر الذي يملك صوتاً فريداً وخاصاً، وبأنّ شعره يبحث عن قيم الحرية والعدالة.

ولهذا الشاعر عدة دواوين شعرية أبزرها لكل قصة حب، ليلى بلا عشاق، صوت بحجم فم، وعودة الطفل الجميل.

أما بالنسبة للشاعر المصري البالغ من العمر 84 عاماً فأكدّت النقابة قدرة شعره على مناقشة واقع معيشي يرفضه ولا يقدر على تغييره، وقالت إنّ صوته كان مميزاً في شعراء الستينات.

وقدم إبراهيم أبو سنة عدة دواوين شعرية أهمها حديثة الشتاء، الصراخ في الآبار القديمة، البحر موعدنا، وورد الفصول الأخيرة وغيرها.

يذكر أنّ جائزة الدورة الأولى من هذه الجائزة ذهبت للشاعرين أحمد عبد المعطي حجازي، وعبد العزيز المقالح.

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