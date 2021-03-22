تقرير – سماعات ابل HomePod Mini تحتوي على مستشعر سري!

سماعات ابل HomePod Mini تحتوي على مستشعر خفي لم تكشف عنه ابل سابقاً ومهمته قياس درجة الحرارة والرطوبة وفقاً لتقرير صحفي جديد.

ما مهمة هذا المستشعر في سماعات HomePod Mini ؟

يقوم هذا المستشعر بقياس درجة الحرارة والرطوبة ووفقاً للنتائج يقوم باتخاذ بعض الإجراءات المناسبة اعتماداً على الأجهزة المنزلية الأخرى المتصلة بالإنترنت.

مثلاً في حالة ارتفاع درجة الحرارة يمكن للسماعات اكتشاف ذلك ومن ثم تشغيل المروحة الذكية المتصلة بالإنترنت المنزلي، او ضبط إعدادات المكيف وفقاً لدرجة الحرارة والرطوبة.

تناقش ابل حالياً فكرة الاعتماد على هذا المستشعر في الفترة القادمة وذلك من خلال تفعيله وتشغيله عبر تحديث قادم للسماعات بحسب صحيفة بلومبيرج التي تواصلت بدورها مع ابل ورفض المتحدث الرسمي لها التعليق على الأمر.

هذا المستشعر يسمى HDC2010 وهو مصنع بواسطة شركة Texas Instruments الأمريكية، ومهتمه الاتصال والتحكم ببافي الأجهزة المنزلية المتوافقة على منصة ابل HomeKit.

هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها ابل بإضافة مكونات لأجهزتها ثم تقوم لاحقاً بتفعيلها عبر تحديث برمجي، يمكننا أن نسرد أكثر من واقعة لذلك.

أيضاً من المتوقع أن يعطي ذلك أفضلية لسماعات ابل HomePod Mini أمام منافسيها مثل الإصدارات الاحدث من سماعات أمازون إيكو.

كشفت ابل عن سماعات HomePod Mini العام الماضي وهي النسخة الأصغر والأرخص من سماعات HomePod التي توقف إنتاجها مؤخراً. السماعات والتي تضم كافة المزايا الموجودة في الإصدار الأكبر ولكن بحجم أصغر وسعر أرخص في حدود 100 دولار أمريكي.