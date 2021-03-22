تناول الإفطار بالموعد الصحيح يجنبك مرض السكري

أظهرت دراسة جديدة فائدة تناول الإفطار قبل الساعة 8 ونصف صباحاً في الوقاية من الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

وقال الباحثون إنّ تناول الإفطار في هذا الوقت يساهم في التقليل من مقاومة الأنسولين في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني مرض السكري.

وأشار الباحثون إلى أنّ الأنسولين يسمح للجلوكوز بدخول الخلايا لاستخدامها كطاقة لا يعمل بشكل صحيح بالنسبة للأشخاص المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري.

وقالت الباحثة وأخصائية الغدد الصم في جامعة نورث وسترن الدكتورة مريم علي: اكتشفنا بأنّ الأشخاص الذين تناولوا الطعام في وقت مبكر انخفضت لديهم مستويات السكر في الدم، وأصبحت مقاومتهم للأنسولين أقل.

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