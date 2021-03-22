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حدث نادر.. أعرق الجامعات الأمريكية تقدم منحا لطالبة متفوقة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت الطالبة الأمريكية روبنسون أونز البالغة من العمر 17 عاماً من الحصول على منح دراسية بقيمة مليون دولار أمريكي.

فبعد تخرجها من مدرسة جورج واشنطن كارفر الثانوية للهندسة والعلوم في فيلادلفيا تقدمت بطلبات للحصول على منحة دراسية لحوالي 30 جامعة.

وتفاجأت بموافقة 20 جامعة على طلبها، ومن أبرز الجامعات التي قدمت منحة لروبنسون كلية مورافيا في بنسلفانيا، جامعة لاسال في فيلادلفيا، جامعة تميل في فيلادلفيا بالإضافة لمجموعة من الجامعات العريقة الأخرى.

وقالت المراهقة الأمريكية إنّها ستختار الجامعة التي ستدرس فيها بحذر دون أن تعطي للمال أهمية كبرى في اختيارها، لأنّها لا تريد أن تدرس فرعاً، وتتوقف عن دراسته لأنّها لم تحبه.

وأشارت روبنسون لرغبتها في دراسة علم النفس رغم حبها للمواد العلمية كالكيمياء والفيزياء.

يذكر أنّ الطالبة الأمريكية ستتخرج من المدرسة الثانوية في يونيو القادم، وستلتحق بالكلية في شهر سبتمبر 2021.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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