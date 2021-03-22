حدث نادر.. أعرق الجامعات الأمريكية تقدم منحا لطالبة متفوقة

تمكنت الطالبة الأمريكية روبنسون أونز البالغة من العمر 17 عاماً من الحصول على منح دراسية بقيمة مليون دولار أمريكي.

فبعد تخرجها من مدرسة جورج واشنطن كارفر الثانوية للهندسة والعلوم في فيلادلفيا تقدمت بطلبات للحصول على منحة دراسية لحوالي 30 جامعة.

وتفاجأت بموافقة 20 جامعة على طلبها، ومن أبرز الجامعات التي قدمت منحة لروبنسون كلية مورافيا في بنسلفانيا، جامعة لاسال في فيلادلفيا، جامعة تميل في فيلادلفيا بالإضافة لمجموعة من الجامعات العريقة الأخرى.

وقالت المراهقة الأمريكية إنّها ستختار الجامعة التي ستدرس فيها بحذر دون أن تعطي للمال أهمية كبرى في اختيارها، لأنّها لا تريد أن تدرس فرعاً، وتتوقف عن دراسته لأنّها لم تحبه.

وأشارت روبنسون لرغبتها في دراسة علم النفس رغم حبها للمواد العلمية كالكيمياء والفيزياء.

يذكر أنّ الطالبة الأمريكية ستتخرج من المدرسة الثانوية في يونيو القادم، وستلتحق بالكلية في شهر سبتمبر 2021.

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