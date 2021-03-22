Vivo تعلن عن هاتف جديد بكاميرا مزدوجة وبطارية قوية

أعلنت شركة Vivo الصينية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه Vivo IQOO U3X 5G.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 480 ونظام تشغيل أندرويد، وواجهة Origin OS.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة LCD مقاس 6.58 بوصة ودقة عرض Full HD، ومعدل تحديث 90HZ، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي بدقة مزدوجة بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 و 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 أو 6 أو 8 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، وبرمجيات Multi-Turbo 5.0.

يذكر أن الشركة الصينية لم تفصح عن سعر الهاتف الجديد ولا موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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