المصنعين الصينيين سيستخدمون خدمات وتطبيقات هواوي في حال تم حظرهم من جوجل!

شهر مايو من عام 2019 كان شهرًا سيئًا جدًا على هواوي، حيث أن الشركة حينها قد تم إدراجها في القائمة السوداء، وهي قائمة الشركات المحظور تعاونها مع الشركات الأمريكية بأي شكل، وفي هذه المرحلة فقدت هواوي وصولها لخدمات وتطبيقات جوجل، وهنا اتخذت هواوي خطوتها بالبدء في يتطوير خدمات وتطبيقات هواوي للجوال HMS، ويبدو أن هذه الخطوة قد تفيد الصين بأكملها.

استخدام خدمات وتطبيقات هواوي من الشركات الأخرى

بدأ تطوير خدمات هواوي للجوال Huawei Mobile Service (HMS) بعد الحظر بفارق بسيط، وها هي تلك الخدمات تحصد الآن 500 مليون مستخدم شهري نشط في أكثر من 170 دولة، وهواوي مستمرة في تطويرها بما يقدم بدائل لكل خدمات وتطبيقات جوجل تقريبًا.

بشكل عام، هذه الخواص ستكون في غاية الإفادة للشركات الصينية الأخرى، وطبقًا لأحد موظفيّ هواوي، شركة الهواتف الصينية Meizu ستطلق هاتف ذكي يعتمد على HMS Core بدلًا من بدائل جوجل!

شركة Meizu بشكل مباشر لا تهمنا كثيرًا، لكن ما يهمنا هو التطور الذي شهدته بدائل هواوي تلك من ناحية، وأنها صارت تقدّم بديل لأي شركة تفقد دعم أندرويد، ففي هذه الحالة يمكن لهذه الشركة أيًا كانت أن تستخدم بدائل هواوي بدلًا من تطوير بدائل جديدة من الصفر!

هناك الكثير من الملاحظات على مستوى أداء الخدمات والبدائل التي تقدمها هواوي، لكن لا يمكننا مقارنة خدمات عمرها هو بضعة أعوام قليلة في مقابل تطبيقات وخدمات جوجل التي يتم تطويرها منذ أكثر من عشر سنوات!

https://www.arabapps.org/2021/01/%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a9-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d9%85%d9%8a%d8%aa-%d9%88/