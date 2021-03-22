“جودة” يعود إلى ضيعة ضايعة ويزور قبر أسعد

فاجأ الفنان السوري باسم ياخور متابعيه بنشره مقطع فيديو مؤثر على قناته الرسمية في موقع يوتيوب لزيارته لمكان تصوير مسلسل ضيعة ضايعة.

فبعد غياب زاد عن 10 سنوات عاد النجم السوري لقرية السمرا التي شهدت تصوير المسلسل الذي حقق نجاحاً كبيراً على صعيد الوطن العربي.

وتجوّل النجم السوري في القرية، حيث زار في البداية دكان صالح الذي كان متواجداً فيها، ثم ذهب لزيارة منزل جودة أبو خميس حيث كانت الفنانة تولاي هارون التي لعبت دور ديبة بانتظاره، قبل أن يسرق دجاجة من منزل أسعد، ويتوجه للمخفر حيث التقى بالفنان جرجس جبارة المشهور بدور رئيس المخفر أبو نادر.

وفي نهاية الزيارة وبعد استرجاع الذكريات زار الفنان السوري وأصدقائه قبر الفنان الراحل نضال سيجري الذي لعب دور أسعد في المسلسل.

وحظي مقطع الفيديو بمشاهدات كبيرة حيث عبر متابعو النجم السوري عن سعادتهم بهذا المقطع الذي أرجعهم لأيام ضيعة ضايعة، وعبروا عن حنينهم لتلك الأيام.

يذكر أنّ باسم ياخور سيظهر في الموسم الرمضاني القادم بعدة أعمال أبرزها مسلسل على صفيح ساخن.

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