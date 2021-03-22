بمناسبة عيد الأم.. شيرين تطلق كليب “هي الدنيا”

أطلقت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب فيديو كليب أغنيتها الجديد هي الدنيا التي أهدتها للأمهات في كافة أنحاء العالم.

وعمدت النجمة المصرية إلى مزج مشاهد تمثيلية للنجمات ماجدة زكي، لبنى عبد العزيز، ولقطات من حفل أحيته مؤخراً بحضور قرينة الريس المصري وعدد من الأمهات المثاليات، بالإضافة للقطات من إطلالتها بحفل تكريم المرأة المصرية.

وحصدت الأغنية الجديدة أكثر من 100 ألف مشاهدة بعد عدة ساعات من طرحها، وتفاعلها معها عشاق شيرين بشكل كبير، وتمنوا لها عيد أم سعيد.

الجدير بالذكر أنّ أغنية “هي الدنيا” من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع النابلسي.

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