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لا تُهملها.. التشنجات العصبية تدل على أمراض خطيرة

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا الدكتور يوري أدروسوف أخصائي طب الأعصاب للانتباه للتشنجات العصبية، وقال إنّها تدل على نوبات صرع أو حصول اضطراب عضلي.

وطلب الطبيب الروسي من الناس الانتباه للتشنجات التي تحدث في عضلات الرأس، الوجه، الرقبة والذراعين، لأنّها تشير لمتلازمة الرمع العضلي، والارتجاج العضلي.

وأوضح بأنّ التشنجات العضلية، والحركات اللاإدارية، والرعشة التي تبدأ بالانتشار في عضلات الرأس، ,الرقبة أو الذراعين تعد مؤشراً خطيراً على نوبات الصرع.

أما بالنسبة للتشنجات التي تحصل في الساقين فتحدث بسبب الأقدام المسطحة، تشوه الكعبين والحوض، بالإضافة إلى انحراف العمود الفقري.

وأشار إلى أنّ التشنجات العضلية تظهر بسبب نقص البوتاسيوم أو المغنيزيوم في الجسم، أو بسبب ارتداء الأحذية غير المريحة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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