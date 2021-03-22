خطأ يحوّل 7 آلات حاسبة إلى 7 وجبات!

تفاجأت المعلمة البريطانية أليسون جاغر عندما فتحت الطرد الذي طلبته من متجر موريسونر بوجود معكرونة بالدجاج واللحم عوضاً عن 7 آلات حاسبة طلبتها من المتجر.

وقامت المعلمة التي تعيش ويكفيلد بإنجلترا بنشر صور للوجبات على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها بالقول عندما تطلب 7 آلات حاسبة من متجر موريسونر تحصل على 7 وجبات معكرونة.

وحظي المنشور بانتشار كبير وخاصةً على تويتر، حيث حصدت أكثر من 4000 إعجاب، وهذا ما دفع المتجر الذي يعد رابع أكبر سلسلة سوبر ماركت في بريطانيا للتواصل مع المعلمة، حيث طلب عنوانها، وقام بإرسال 7 آلات حاسبة مع رسالة اعتذار.

يذكر أنّ المتجر قدّم وجبات المعكرونة بشكل مجاني للمعلمة كهدية رمزية بعد الخطأ الذي وقعوا به عند تسليمها الطلب.

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