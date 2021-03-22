منوعات

خطأ يحوّل 7 آلات حاسبة إلى 7 وجبات!

تم النشر منذُ 3 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأت المعلمة البريطانية أليسون جاغر عندما فتحت الطرد الذي طلبته من متجر موريسونر بوجود معكرونة بالدجاج واللحم عوضاً عن 7 آلات حاسبة طلبتها من المتجر.

وقامت المعلمة التي تعيش ويكفيلد بإنجلترا بنشر صور للوجبات على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها بالقول عندما تطلب 7 آلات حاسبة من متجر موريسونر تحصل على 7 وجبات معكرونة.

وحظي المنشور بانتشار كبير وخاصةً على تويتر، حيث حصدت أكثر من 4000 إعجاب، وهذا ما دفع المتجر الذي يعد رابع أكبر سلسلة سوبر ماركت في بريطانيا للتواصل مع المعلمة، حيث طلب عنوانها، وقام بإرسال 7 آلات حاسبة مع رسالة اعتذار.

يذكر أنّ المتجر قدّم وجبات المعكرونة بشكل مجاني للمعلمة كهدية رمزية بعد الخطأ الذي وقعوا به عند تسليمها الطلب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ” إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَٰمُ وَٱلنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ” -صدق الله العظيم

    ” وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَٰمُ وَٱلنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ” -صدق الله العظيم

    رد