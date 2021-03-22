سوني تطلق سماعة لاسلكية بأبعاد مدمجة وصوت فائق النقاء

كشفت شركة سوني اليابانية عن سماعة لاسلكية جديدة بأبعاد مدمجة وصوت فائق النقاء أطلقت عليها SRS-XB13.

وزودت الشركة اليابانية سماعتها الجديد بجسم متين، وحزام متعدد المسارات يمكن تعليقه في أي مكان.

وستحتوي السماعة على مبرد بدون مروحة، وسماعة النطاق العريض التي تعمل على تقوية الترددات العميقة وإصدار صوت قوي.

وتتميز السماعة الجديدة باحتوائها على وظيفة Extra Bass ومعالج نشر الصوت مما يمنح المستخدم صوت فائق الوضوح.

بالإضافة لذلك فإنّ السماعة الجديدة ستكون مقاومة للغبار والأتربة وفق معيار IP67، وستحتوي على بطارية تجعلها تعمل لمدة 16 ساعة، قابلة للشحن من خلال منفذ USB-C.

وستوفر الشركة اليابانية سماعتها الجديدة بألوان الأزرق، الرمادي الداكن، الوردي، الأزرق والأصفر.

يذكر أنّ الشركة اليابانية لم تفصح عن سعر السماعة التي ستطلقها في أبريل القادم.

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