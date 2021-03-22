هاتف صيني جديد بمواصفات مميزة وسعر متوسط

أزاحت شركة بوكو الصينية الستار عن هاتفٍ جديدٍ من الفئة المتوسطة أطلقت عليه Poco X3 Pro.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 860، ومعالج رسوميات Adreno 640، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة MIUI12.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 6.67 بوصة ودقة عرض +FHD، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 20 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 256 غيغا بايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرا بايت من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فتأتي بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5160 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلقه جهازها الجديد في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 290 و330 دولار أمريكي.

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