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ثوران بركان في أيسلندا لأول مرة منذ 6000 عام (فيديو)

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقاطع فيديو صورها الأيسلندي بيورن شتاينبيك بواسطة طائرته المسيرة لثوران بركان فاغرادالسفيال الواقع في شبه جزيرة ريكيانيس جنوب غربي أيسلندا.

وأظهر المقطع الحمم التي يقذفها البركان بصورة مشابهة للصورة التي يراها الناس بألعاب الفيديو.

من جانبه قال مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا إنّ البركان ثار بعد وقوع آلاف الزلازل الصغيرة في المنطقة خلال الأسابيع الماضية.

وتسبب ثوران البركان بإنشاء منطقة حظر طيران في المنطقة، كما قامت السلطات بتوجيه دعوة للسكان للابتعاد عن المنطقة المحيطة به.

يذكر أنّ هذه المرة الأولى منذ 6000 عام التي تشهد أيسلندا ثوران بركان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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