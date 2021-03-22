ثوران بركان في أيسلندا لأول مرة منذ 6000 عام (فيديو)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقاطع فيديو صورها الأيسلندي بيورن شتاينبيك بواسطة طائرته المسيرة لثوران بركان فاغرادالسفيال الواقع في شبه جزيرة ريكيانيس جنوب غربي أيسلندا.

وأظهر المقطع الحمم التي يقذفها البركان بصورة مشابهة للصورة التي يراها الناس بألعاب الفيديو.

من جانبه قال مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا إنّ البركان ثار بعد وقوع آلاف الزلازل الصغيرة في المنطقة خلال الأسابيع الماضية.

وتسبب ثوران البركان بإنشاء منطقة حظر طيران في المنطقة، كما قامت السلطات بتوجيه دعوة للسكان للابتعاد عن المنطقة المحيطة به.

يذكر أنّ هذه المرة الأولى منذ 6000 عام التي تشهد أيسلندا ثوران بركان.

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