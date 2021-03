إسرائيل ونيوزيلندا تجيزان عقار «إنوفيد» يحمي من كورونا

الكيان الصهيوني ونيوزيلندا وافقا مبدئيا على بيع بخاخ للأنف يحتوي على أكسيد النيتريك ويمكنه أن يمنع انتقال فيروس كورونا، حسبما قالت الشركة المنتجة سانوتايز للبحث والتطوير.

وقد بدأ تصنيع بخاخ أكسيد النيتريك الأنفي تحت الاسم التجاري (إنوفيد) في إسرائيل بالتعاون مع شركة نكستار تشيمفارما سولوشنز ومن المتوقع بيعه هذا الصيف.

وفي نيوزيلندا، سجلت شركة سانوتايز بخاخها الأنفي لدى هيئة سلامة الأدوية والأدوات الطبية مما يسمح لها بتوزيع وبيع منتجها للجمهور مباشرة وفقا لما ذكرته الشركة التي يقع مقرها في فانكوفر في كندا. وفقا لشبكة سكاي نيوز.

وبخاخات الأنف التي تحتوي على مادة أكسيد النيتريك تقي الجسم من الفيروسات التي تدخله من خلال الجهاز التنفسي العلوي.

