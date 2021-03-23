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النيجر: ارتفاع حصيلة القتلى في هجوم الأحد إلى “137”

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت حكومة النيجر -الإثنين- إن المسلحين قتلوا 137 شخصاً في هجمات وصفتها بـ “المنسقة” على بلدات في جنوب غرب البلاد – الأحد- لتعدل الحصيلة السابقة للضحايا والتي قدرتها السلطات المحلية بحوالي “60” وقبل ذلك الإعلان عن مقتل “22” شخصاً .
وداهم المهاجمون “3” قرى بمنطقة “تاهوا” التي تتاخم مالي وبوركينا فاسو  فيما أفاد مصدر أمني في وقت سابق أن المسلحين ينتمون إلى “داعش” الذي تنشط عناصر فرعه المحلي في المنطقة ذاتها.

وأفاد تقرير لمجموعة منظمات إنسانية بقيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن هجمات الأحد قد تكون انتقاماً لعمليات اعتقال جرت في الآونة الأخيرة لعناصر يُشتبه في انتمائها لجماعات مسلحة بالمنطقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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