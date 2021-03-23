“سيلفي مع فيل” تتحوّل إلى لحظات مرعبة

انقضّ فيل هائل الحجم على شخص دخل حظيرته حاملاً طفلته في حديقة بمدينة سان دييغو بالولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة “ذا صن”، ذكرت الشرطة أن خوسيه نافاريتي، البالغ من العمر 25 عامًا، تصوّر أن بمقدوره الدخول إلى مقرّ معيشة الحيوان الأفريقي والتقاط صورة “سيلفي”، لكنه تعرّض للحظات مرعبة لن ينساها طوال عمره.

وقالت المصادر الأمنية إن الأب حمل طفلته التي لا يتجاوز عمرها عامين، وولج إلى داخل حظيرة الفيل، وإذا بالحيوان الضخم يركض خلفه، فما كان من الأب الشاب إلا أن حاول الهروب سريعًا وهو يحمل ابنته الصغيرة.

وبمجرد أن وصل “نافاريتي” إلى سياج الحظيرة سارع بوضع طفلته في الخارج ليضمن نجاتها، ثم تمكّن من الخروج هو الاخر في اللحظة الأخيرة قبل أن تدهس أقدام الفيل رأسه.

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