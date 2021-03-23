جوجل تسطلق أول نسخة اختبارية من نظام Fuchsia OS قريبًا وإليك التفاصيل

طبقًا لتقارير حديثة، جوجل تخطط حاليًا لإطلاقه أول نسخة اختبارية من نظام Fuchsia OS وذلك بعد سنوات من الأحاديث المنتشرة حول هذا الموضوع، خصوصًا أن مشروع فوشيا قد قام بإنشاء فرع جديد في يناير الماضي تحت اسم releases/F1 في حين أن النظام بشكل عام وفروعه قد شهدا أكواد وإضافات جديدة وكثيرة.

أول نسخة من نظام Fuchsia OS قادمة قريبًا

إلى جانب ما سبق، هناك تقارير تفيد أن فريق تطوير Flutter في جوجل، وهي لغبة برمجة، يخطط لإطلاق أول إصدار تجريبي من النظام بالاعتماد على محرّك فلاتر نفسه بطبيعة الحال، وهو محرك مطور بشكل مخصص للنظام الجديد.

يُذكر أن أربع سنوات قد مرت منذ ظهرت المعلومات الأولى حول نظام Fuchsia OS وهو نظام غير مبني على Linux على عكس الأنظمة الحالية مثل اندرويد، وسيدعم تشغيل تطبيقات لينكس وأندرويد بدون مشاكل، وهذا يوضح مدى تنوعية النظام.

يُذكر أن في أواخر عام 2020 قد ظهرت دلائل أخرى تفيد أن النظام سيدخل قريبًا في مرحلة اختبار موسعة، ولعل المرحلة الاختبارية التي سيتم إطلاق النظام فيها هي خطوة من هذه المرحلة بشكل عام، كذلك فجوجل أيضًا قد أطلقت المشروع للمطورين الخارجيين وغير العاملين في الشركة في نهايات 2020.

حاليًا نحن ننتظر لنرى ما سيكون عليه هذا النظام، لكن يذكر أن النظام في نسخته التجريبية سيكون قابل للعمل على اجهزة محدودة جدًا، وقد يضطر المطورين لاستعراضه عبر محاكي مخصص لهذه العملية!