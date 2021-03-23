لكل امرأة.. قراراتك المالية أسيرة لـ”هرمون الجوع”

كشفت نتائج دراسة جديدة أن نقص “هرمون الجوع”، يترك تأثيرًا سلبيًا على صحة القرارات المتعلقة بالأمور المالية، حيث اتضح أن أن الفتيات والشابات الأصحاء اللاتي لديهن مستويات أعلى من هرمون “الغريلين” كنّ أكثر عرضة لاختيار المكافأة النقدية الفورية التي تتضمن المكافأة المالية الأصغر، بدلاً من انتظار مبلغ أكبر من المال.

واعتمدت الدراسة على 84 مشاركة تتراوح أعمارهن بين 10 و22 عامًا، 50 منهن يعانين من اضطراب الأكل المرتبط بانخفاض الوزن، مثل فقدان الشهية العصبي، و34 من المشاركات الأصحاء.

وتولى فريق البحث اختبار مستويات الدم من إجمالي “الغريلين” قبل وبعد وجبة موحدة لجميع المشاركين، الذين صاموا مسبقا.

وقد نشرت نتائج الدراسة في الاجتماع السنوي لجمعية الغدد الصماء، وأثبتت أن هرمون “الغريلين”، المشتق من المعدة، والمعروف بـ”هرمون الجوع”، يؤثر على اتخاذ القرارات المالية.

وقالت الباحثة المشاركة في الدراسة، فرانسيسكا بليسو، الأستاذ المساعد في الطب في مستشفى ماساتشوستس العام وكلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن: “الغريلين” قد يمارس تأثير أكبر يتجاوز ما كان معروفًا في السابق بخصوص السلوك المتصل بالمكافأة البشرية وصنع القرار، مثل الخيارات المالية.

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