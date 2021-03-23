النجار: 5 مليون جرعة من لقاح “استرازينيكا” ستصل إلى ليبيا خلال أسبوعين

أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، في تصريح للرائد الثلاثاء، أن 5 مليون جرعة من لقاح “استرازينيكا” البريطاني ستصل إلى ليبيا تباعا خلال أسبوعين؛ بعد تأكيدات من وزير الصحة.

وعزا النجار أسباب التأخر في وصول اللقاحات إلى التعقيدات في الإجراءات المالية، والتنافس العالمي للحصول عليه، لافتا إلى أن الحكومة السابقة تأخرت في التواصل المباشر مع الشركات المنتجة للقاح، وفضلت الاعتماد على مبادرة “كوفاكس” وهو ما كان سبب في تأخر وصوله.

وأشار النجار إلى أن الأولوية في التطعيم ستكون للكوادر الطبية والطبية المساعدة في مراكز العزل، يليها كل من تجاوز 65 عاماً وأصحاب الأمراض المزمنة.

يذكر أن الوكالة الأوروبية للأدوية أكدت في 18 مارس الحالي، أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا “آمن وفعال” و”غير مرتبط” بزيادة خطر حصول جلطات دموية، ومنافعه تفوق مخاطره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية