مستشفى مصري ينجح في استخراج ساطور من رأس سيدة بعد جراحة استغرقت 7 ساعات

فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى سوهاج الجامعي في مصر، نجح اليوم الاثنين، في استخراج آلة حادة (ساطور) من جبهة سيدة.

وجاء الحادث الذي أدى إلى إصابة السيدة (ش ر ا) في قرية العمرة بأبو تشت، حيث أقدمت إحدى ساكناتها على ضرب ضرتها بالساطور، وقطع أصابع يديها، حيث تم تحويل السيدة لمستشفى سوهاج والساطور في رأسها.

وقال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس الجامعة، إن المصابة وصلت إلى المستشفى الجامعي وكان في استقبالها فريق استقبال الطوارئ بالمستشفى، بمساعدة غرفتي طوارئ وإسعاف قنا، بالتنسيق مع النائب الإداري بالمستشفى.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، أن الأطباء قاموا بعمل الإسعافات الأولية للمصابة، حيث كانت تعاني من هبوط في الدورة الدموية نتيجة النزيف، وبعد عمل الإشاعات اللازمة، تم نقلها فورا إلى غرفة عمليات جراحة المخ والأعصاب، وتم رفع الساطور.

وأضاف أن المصابة كانت تعاني من جروح متعددة وتم إيقاف أوعيتها الدموية النازفة مع الحفاظ على المراكز الحيوية بمخها، وعمل رتق للأم الجافية وإعادة ترتيب عظام جمجمتها وتثبيتها بالغرز الجراحية.وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم.

واستغرقت العمليات الجراحية حوالي 7 ساعات وتم نقل المصابة للعناية المركزة بالمستشفى.

