النجار: نجري اختبارات لمعرفة ما إذا دخلت الطفرة “البرازيلية” لليبيا “الطفرة الأخطر على الإطلاق”

أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور “بدر الدين النجار الثلاثاء في تصريح للرائد، أن المركز يجري اختبارات لاكتشاف ما إذا دخلت الطفرة “البرازيلية” لفيروس كورونا إلى البلاد، “وهي الطفرة الأخطر على الاطلاق”.

وأوضح النجار أن طفرتا لندن وجنوب إفريقيا غيرتا الوضع الوبائي في البلاد للأسوأ؛ وسببتا في انتشار الفيروس بسرعة بين المجتمع، وزيادة الوفيات والحالات الحرجة، وازدحام مراكز العزل.

وأشار النجار إلى أن اللجوء إلى الإغلاق التام وإيقاف الدراسة خياران غير مطروحان حاليا، مبينا أن التزام وزارة التعليم بالإجراءات الوقائية في المؤسسات التعليمية مقبول، وقد اسندت مسؤولية التقييم للفرق الميدانية وفق قوله.

وكان النجار أكد في تصريح للرائد الثلاثاء، أن 5 مليون جرعة من لقاح “استرازينيكا” البريطاني ستصل إلى ليبيا تباعا خلال أسبوعين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية