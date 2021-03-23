إطلاق نسخة جديدة من متصفح أوبرا على الايفون والايباد – تعرف عليها!

تم إطلاق نسخة جديدة من متصفح أوبرا على متجر الآب ستور لأجهزة الايفون والايباد، وهي مبنية بالأساس على متصفح أوبرا تاتش Opera Touch الذي تم إطلاقه قبل عامين ونصف.

متصفح أوبرا للايفون والايباد بثوبه الجديد

بدايةً، تم تغيير اسم المتصفح من أوبرا تاتش Opera Touch إلى أوبرا فقط. وتعتمد فلسفة التصميم في المتصفح على الفلسفة التقليلية والتي تختصر الواجهة والأدوات إلى الأشياء المهمة فقط لجعل تجربة التصفح أفضل وأداء المتصفح أكثر سلاسة.

أسفل الشاشة يوجد زر الفعل السريع Fast Action والذي من خلاله يمكن التنقل بسهولة بين الصفحات والتبويبات وكذلك الوصول للمواقع المفضلة والبحث.

بعيداً عن الواجهة والتصميم، يحتوي متصفح أوبرا الجديد على مزايا أمنية مثل دمج خاصية ابل لمنع التتبع وحجب الكوكيز من تعقب نشاطك على الإنترنت. أيضاً هناك ميزة التصفح الآمن، والحماية من استخدام هاتفك في أنشطة التعدين على العملات الافتراضية على الإنترنت دون علمك.

لدينا أيضاً في المتصفح مانع إعلانات لحجب الإعلانات الغير مرغوبة وجعل تجربة التصفح أسرع مقارنة بوجود تلك الإعلانات.

المتصفح متوافق بشكل كامل مع نظام iOS و iPadOS 14 كما يدعم خاصية الوضع الليلي Dark Mode، ويمكن تعيينه كمتصفح افتراضي بديلاً للمتصفح الافتراضي سفاري Safari.

جانب آخر مهم للغاية وهو التكامل مع الحاسوب بحيث يمكن ربط نسخة الايفون والايباد مع نسخة الحاسوب من متصفح أوبرا مباشرة عبر كود القراءة السريع QR Code.

بعدها يمكنك إرسال الروابط والملاحظات ومقاطع الفيديو وكذلك الملفات من الحاسوب إلى جهاز الايفون والايباد الخاص بك عبر المتصفح.

يمكنك الآن تحميل النسخة الأحدث من متصفح أوبرا الجديد على جهاز الايفون أو الايباد الخاص بك من متجر الآب ستور مجاناً من خلال هذا الرابط.