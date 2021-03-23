دراسة أمريكية.. لقاح “أسترازينيكا” آمن وفعال ولم تظهر النتائج أي مشاكل فيما يخص الجلطات الدموية

كشفت دراسة عملية أمريكية أن “أسترازينيكا” البريطاني المضاد لفيروس كورونا، آمن وفعال بدرجة عالية، مؤكدة أن النتائج أظهرت عدم وجود أي مشاكل تتعلق بالسلامة فيما يخص الجلطات الدموية.

وقد شارك في تلك التجربة أكثر من 32 ألف متطوع، معظمهم في الولايات المتحدة، ولكن أيضاً في تشيلي والبيرو.

وأثبتت الدراسة التي شارك فيها أكثر من 32 ألف متطوع، أغلبهم من الولايات المتحدة وتشيلي والبيرو، أن اللقاح فعال بنسبة 79 %في منع ظهور أعراض فيروس كورونا وفعالية بنسبة 100 % في الحيلولة دون تدهور حالة المصابين بالمرض، وفقا لموقع “بي بي سي عربي”.

وكانت وكالة الدواء الأوروبية أكدت في 18 مارس الحالي أن استخدام لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا آمن وفعال.

يُشار إلى أن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار قال في تصريح للرائد الثلاثاء، أن 5 مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا” البريطاني ستصل إلى ليبيا تباعا خلال أسبوعين؛ بعد تأكيدات من وزير الصحة.

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