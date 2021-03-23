إليك أهم 5 بدائل تطبيق Clubhouse على نظام أندرويد

تطبيق Clubhouse قد اكتسب أهمية كبيرة جدًا، وذلك نظرًا لفكرة التواصل الاجتماعي المبني على الصوت فقط التي قدمها، وببساطة، يتيح لك تطبيق Clubhouse أن تتواصل صوتيًا مع أي شخص ضمن أي مجموعة طالما تمت دعوتك إليها أو أنها مفتوحة للجميع! لكن هناك مشكلة وحيدة أمام استخدام هذا التطبيق، وهي أنه متاح فقط لنظام iOS، لهذا نشارككم في هذا المقال أهم 5 بدائل تطبيق Clubhouse لتجربها..

1- المساحات في تويتر من أبرز بدائل تطبيق Clubhouse

هذه الخاصية الجديدة متاحة بشكل تجريبي منذ شهر يناير الماضي، وذلك لنظامي iOS وأندرويد، لكن ظهورها للمستخدمين يعتمد على البلد التي يعيشون فيها إلى جانب أن ظهورها نفسه يتم بشكل عشوائي، لذلك تابع تطبيق تويتر على هاتفك وتأكد مما إذا كنت تملك الخاصية أو لا، والأهم أنك عرفت الآن أن خاصية Twitter Spaces قادمة للمنافسة ضمن هذا السوق.

يُذكر أن هناك طريقة حاليًا لتشغيل Clubhosue نفسه على أندرويد! تابع التفاصيل من هنا.

2- تطبيق تيليجرام وخاصية التراسل الصوتي

أطلق تيليجرام خاصية التراسل والدردشة الصوتية بشكل كامل ومحسّن، وفي مقال سابق كنّا قد شاركناكم جميع التفاصيل حيث أن الخاصية قد أتت مع التحديث الاخير وهو الذي حدثناكم عنه في المقال المشار إليه، يمكنك مطالعته من هنا.

تيليجرام يتيح لك أيضًا تسجيل المكالمات الصوتية تلك إلى جانب عدم وجود حد أقصى للمستخدمين الذين يمكنهم أن يشاركوا في الجلسة، هذا بالإضافة لخاصية رفع اليد للتحدث الجديدة والمزيد.

3- تطبيق ديسكورد

تطبيق ديسكورد هو تطبيق تواصل صوتي في الأساس مخصص للاعبين، أو هكذا كان، حيث أن التطبيق الآن يستهدف الفئة العامة من المستخدمين، الآن بات ديسكورد يتيح خاصية Stage Channel والتي تقدم نفس فكرة Clubhouse لكن بأسلوب ديسكورد المخصص، يُذكر أنها ليست متاحة حاليًا لكل الدول. حمل التطبييق من جوجل بلاي أو آب ستور.

4- تطبيق Spoon

هذا التطبيق هو بديل قريب جدًا لتطبيق Clubhouse لأنه يوفّر إمكانية التحدث بشكل مباشر وعام، يمكن لأي شخص أن ينضم ويسمعك وأن تتحدث كما يمكن إنشاء غرف مخصصة للموسيقى! التطبيق لديه 30 مليون مستخدم بالفعل وهو يحقق نجاح مميز منذ سنوات.. جربه الآن بتحميله من جوجل بلاي، كما أنه متاح أيضًا على آب ستور.