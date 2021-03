رئيس تويتر وأحد مؤسسيها جاك دورسي باع أمس الاثنين نسخة موثقة من أول تغريدة نشرها في مقابل 2,9 مليون دولار، في تجسيد جديد للشغف المتنامي باقتناء السلع الرقمية لدى هواة الجمع. وفقا لفرانس برس.

وبيعت صورة عن رسالة “أنشأت حسابي على تويتر” لحساب المستثمر سينا ايستافي في ماليزيا، إثر طرحها للبيع منذ الخامس من مارس على منصة فاليوبلز”.

وقد باتت مثل هذه الصفقات ممكنة مع ظهور نسق رقمي جديد يُعرف باسم “ان اف تي” (“نان فانجيبل توكنز”) وهو أسلوب تشفير عبر الرموز غير القابلة للاستبدال يتيح منح شهادة تثبت أصالة أي منتج رقمي سواء الصور أو الرسوم التعبيرية أو الفيديو أو المقطوعات الموسيقية.

ويقوم شراء تغريدة على الاستحواذ على “شهادة رقمية فريدة عنها تكون موقعة وموثقة من صاحبها”. وتبقى التغريدة نفسها ظاهرة للجميع في حال أبقاها جاك دورسي أو تويتر على الشبكة.

ووحده صاحب التغريدة قادر على بيعها وفق نسق “ان اف تي” بعد التحقق منها، وفق “فاليوبلز” التي أنشئت في ديسمبر الفائت من دون أي ارتباط مباشر مع رسملة “تويتر”.

وتحتفظ “فاليوبلز” بـ5 % من قيمة صفقة البيع، فيما يصب باقي المبلغ لحساب البائع، على ما أوضح ناطق باسم المنصة لوكالة فرانس برس.

وعلى غرار أطراف كثيرة في سوق “ان اف تي” الناشئ، ينشط سينا إيستافي في مجال قواعد البيانات العاملة بنظام “سلسلة الكتل” (بلوك تشين) والعملات المشفرة منذ سنوات. وهو يشغل حاليا منصب المدير العام لمنصة للـ”بلوك تشين” تحمل اسم “بريدج أوراكل” ومقرها في ماليزيا.

وينوي المستثمر على ما يبدو توسيع مجموعته من السلع الرقمية بعدما عرض 1,1 مليون دولار لشراء تغريدة رئيس “تيسلا” إيلون ماسك. ومذاك، أعلن الأخير التراجع عن بيع التغريدة رغم أنها كانت لا تزال موجودة على منصة “فاليوبلز” الاثنين.

The post رئيس تويتر يبيع أول تغريدة نشرها بـ2.9 مليون دولار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا