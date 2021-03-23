إصابة 100 مشجع في الهند خلال مباراة لـ”الكابادي”

أصيب 100 شخص في الهند، جراء انهيار مفاجئ لمدرج خشبي مزدحم بالمشجعين، داخل ملعب احتضن مباراة في “الكابادي”، أمس.

وقد حدثت هذه الواقعة في ملعب بمدينة “سوريابيت” بولاية “تيلانجانا” الهندية، أثناء حفل افتتاح البطولة الوطنية للكابادي، وهي الرياضة التي تتمتع بشعبية جارفة في البلاد، وتعتمد على دمج المصارعة والملاحقة.

وقد جاء انهيار المدرج الخشبي عقب مرور دقائق قليلة من بدء مواجهة في هذه الرياضة أمام الجمهور.

وكانت المنصة التي يجلس عليها المشجعون تضمّ حوالي 1500 شخص، فيما يمثل حملاً زائدًا بشكل كبير على السعة المقدرة.

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