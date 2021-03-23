رسميًا.. “بوكو” تُعلن عن هاتفها الجديد POCO X3 Pro

بعد أن حقّق الهاتف POCO X3 نجاحًا باهرًا، أعلنت شركة “بوكو” عن النسخة الاحترافية من الهاتف POCO X3 Pro، حيث يأتي بمواصفات محسنة ومنافسة.

جاء الهاتف بشاشة مقاس 6,67 إنش، بدقة +FHD وجودة عرض 2400×1080 بكسل محمية بطبقة غوريلا غلاس 6، تدعم معدل تحديث 120 هيرتز وتدعم التبديل التلقائي من 50 إلى 120 هيرتز، حسب المحتوى المعروض، وتضم ثقبًا في أعلى المنتصف للكاميرا الأمامية، ولسوء الحظ؛ لا يدعم الهاتف مستشعر بصمة في الشاشة، وجاء مثبتًا على الجانب.

الهاتف؛ جاء بواجهة زجاجية، وظهر من البلاستيك مع إطار معدني، ويدعم مقاومة رذاذ الماء بمعيارية IP53، كما يدعم تقنية NFC المهمة في عمليات الدفع الإلكتروني، ويأتي مزودًا بمنفذ 3,5 ملم التقليدي للسماعات الخارجية.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 860 بمعمارية 7 نانومتر، وبتردد يصل إلى 2,96 جيجاهيرتز، مع معالج رسوميات Adreno 640.

المعالج من نوع سناب دراغون 860 المصنع بتقنية 7 نانومتر، وبتردد يصل إلى 2.96GHz ؛ ما يجعله مناسبًا لأصحاب الاستخدام ما بين المتوسط إلى المكثف. ومعالج الرسوميات Adreno 640.

يأتي الهاتف بخياريْن من الرام وذاكرة التخزين الداخلية، الأولى 6 + 128 جيجابايت والثانية 8 + 256 جيجابايت، كما يدعم تركيب ذاكرة خارجية.

تصميم الهاتف من الخلف؛ جاء على شكل دائرة وبداخلها مستطيل عريض، وتضم وحدة الكاميرا الخلفية أربع عدسات وضوء فلاش، العدسة الأساسية بدقة 48 ميغابكسل تدعم التركيز التلقائي للصورة، الثانية بزاوية رؤية واسعة جدًا 119 درجة بدقة 8 ميغابكسل، الثالثة للتصوير القريب “الماكرو”بدقة 2 ميغابكسل، والرابعة مستشعر لقياس العمق بدقة 2 ميغابكسل، أما الكاميرا الأمامية؛ فجاءت بدقة 20 ميجابكسل.

يدعم الهاتف التقاط مقاطع فيديو بدقة 4k بمعدل 30 إطار في الثانية، كما يدعم التصوير في الوضع الليلي بالعدسة الأساسية والواسعة، ويدعم وضعية تصوير الفيديو المزدوج

يأتي الهاتف ببطارية 5,160 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط مرفقًا مع صندوق الهاتف.

أما عن سعر الهاتف فالنسخة 6+128 جيجابايت بسعر 300 دولار (1,764 دينارًا ليبيًا) ونسخة 8+256 جيجابايت 360 دولارًا (2,115 دينارًا ليبيًا).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية