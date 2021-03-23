“قط بطل”.. يُنقذ طفلة ظلّت حبيسة شقة 4 أيام

استطاع قط أن يكون سببًا في نجاة طفلة صغيرة من الموت، بعد أن بقيت على مدى أربعة أيام حبية شقة مغلقة في العاصمة الروسية موسكو.

وقالت مصادر إعلامية روسية إن والدة الطفلة التي ولدت في يناير عام 2020، البالغة من العمر 38 عامًا، تحدثت إلى عائلتها وأخبرتهم أنها ستقضي فترة في المنزل الصيفي خارج موسكو، قبل انقطاع الاتصال.

وعندما قررت الجدّة أن تزور ابنتها وحفيدتها، توجهوا إلى المنزل الصيفي، ولكنهم لم يجدوا فيه أي أثر لأي شخص، حيث لم تستطع الولوج إلى البيت، الذي كان مغلقًا.

ولاحظت الجدة وجود قط داخل البيت يصدر صوت المواء بصورة عصبية متكررة، وكأنه يحاول إيصال رسالة ما.

واتصلت الجدّة بصانع الأقفال، الذي أبلغها بعد فتح الباب بانبعاث رائحة غريبة داخل الشقة، مما استدعى الاتصال فورًا بسيارة إسعاف.

وذكر الأطباء الذين وصلوا إلى مكان الحادث أن والدة البنت توفيت منذ أربعة أيام، فيما بقيت الطفلة الصغيرة في حالة يرثى لها، قبل نقلها إلى المستشفى.

وأعلنت الجدة أنها ستتولى رعاية حفيدتها وكذلك ستقوم برعاية “القط البطل” في منزلها.

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