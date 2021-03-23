شركة سوني تطور أذرع تحكم جديدة لمحبي منصات PlayStation

طورت شركة سوني أذرع تحكم جديدة لمحبي ألعاب الواقع الافتراضي من أصحاب منصات PlayStation الشهيرة أطلق عليها اسم PSVR 2 و زودت بقبضة مفرغة كروية الشكل وعلى المقبض الموجود داخلها توجد أزرار متحركة وثابتة.

وحسبما صرح المطورون في سوني فإن الأذرع زردت بتقنيات خاصة محسنة لزيادة تفاعل القبضات مع شدة اللمس لمنح اللاعبين شعورا أكثر بالواقعية مع ألعاب الواقع الافتراضي.

وقال المبرمج Hideaki Nishino والمطور لمنصات PlayStation، فإنه عند إطلاق هذا النموذج ستتشكل نقلة نوعية في عالم تقنيات الواقع الافتراضي.

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