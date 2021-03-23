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الروس على موعد مع تناول يرقات الحشرات.. قريبًا

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشهد العام القادم، قيام المتاجر الروسية بعرض مواد غذائية مصنعة من بروتين الحشرات، الذي أثبتت أحدث الدراسات أنه يعتبر مادة صالحة ومفيدة للإنسان.

ويتسمّ بروتين الحشرات ببعض العناصر والسمات التي تساعد على تحفيز المناعة وتقوية الجسم لمقاومة مختلف أشكال الحساسية.

واشتهر سكان تايلاند والصين والهند بالإقبال على تناول أطباق يرقات الحشرات.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة “فيول فور جروث” والعضو في خارطة الطريق التابعة للمبادرة التكنولوجية القومية، أندريه زيوزين، وفق وكالة “نوفوستي” الروسية: المشتري الروسي سيكون على موعد مع هذه النوعية من المواد الغذائية غير المعتادة.

وأضاف: الأصناف المطهوة من يرقات الحشرات ستكون ضمن قوائم الطعام للمطاعم وستكون جزءًا أصيلاً في لائحة النظام الغذائي للروس.

وكشف أن الشركات الروسية تعتمد على يرقات الحشرات في تصنيع الأعلاف للأسماك والحيوانات، لكن بعض المؤسسات شرعت بالفعل في تصنيع المعكرونة والدقيق والمخبوزات من خلال دمج البروتين المصنوع من يرقات بعض الحشرات لطعام البشر.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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