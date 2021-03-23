تويتر تطور ميزة تهم ملايين المستخدمين

بدأت شركة تويتر باختبار ميزة جديدة لمستخدمي تطبيقها عبر الأجهزة الذكية العاملة بأنظمة iOS حيث ستسمح بمشاهدة فيديوهات “يوتيوب” مباشرة داخل التغريدة ولن يكونوا مضطرين إلى الضغط على رابط فيديو يوتيوب والذهاب إلى نافذة اخرى.

وسيظهر الفيديو في إطار داخل التغريدة و سيستطيع المستخدم أن يقدم أو يؤخر أو يتحكم بالفيديو كما يريد دون أن يخرج من المحادثة.

وتحاول شركة تويتر تطوير تطبيقها حيث نشرت مؤخراً أنها تعمل على تطوير تقنيات جديدة لتحسين معاينة الصور عبر التغريدات سيكون المستخدم قادراً على رفع صور بدقة 4k في تغريداتهم ولن تكون مضغوطة أو مقصوصة.

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