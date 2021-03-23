مصراتة… تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 10 مدارس

أكد عضو فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بمصراتة إسماعيل أبوزيد، الثلاثاء، تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 10 مدارس في المدينة.

وقال أبوزيد -في تصريح لراديو مصراتة- إن المعلمين والعاملين بالمدارس غير ملتزمين بالإجراءات الوقائية من الفيروس، لافتاً أن الوباء طال كل الأعمار ولم يستثن أحد، بل وصل إلى مواليد لم تتجاوز أعمارهم الـ 3 أشهر.

وأضاف عضو فريق الرصد أن الإصابات تجاوزت منذ مطلع مارس وحتى الآن 1160 إصابة، منهم 160 أعمارهم بين 5 و18 سنة.

وأوضح أبوزيد أن المناسبات الاجتماعية أصبحت بؤرة للفيروس، مؤكدا تسجيل 35 إصابة في مأتم واحد، و30 إصابة أخرى في فرح الأسبوع الماضي

وطالب أبوزيد الجميع بضرورة التكاثف والتعاون؛ للحد من سرعة ورقعة انتشار الفيروس في المدينة.

يُشار إلى أن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار قال الثلاثاء، في تصريح للرائد، إن طفرتي لندن وجنوب إفريقيا غيرتا الوضع الوبائي في البلاد للأسوأ؛ وسببتا في انتشار الفيروس بسرعة بين المجتمع، وزيادة الوفيات والحالات الحرجة، وازدحام مراكز العزل.

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