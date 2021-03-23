ما هي الأجهزة المنزلية التي تنوي ابل إنتاجها قريباً ؟

بالإضافة إلى الايفون والايباد وأجهزة ماك وغيرها، تنوي ابل إنتاج نوع جديد من المنتجات المنزلية وسوف نشهد ذلك خلال وقت قريب بحسب تقارير أخيرة.

سماعات .. شاشات .. كاميرات جديدة من ابل

بحسب موقع بلومبيرج الإخباري الأمريكي، فإن ابل سوف تنتج المزيد من المنتجات المنزلية تحت العلامة التجارية HomePod.



تلك المنتجات الجديدة سوف تشمل سماعات مزودة بشاشات عرض وكاميرات للمراقبة أو المحادثات المرئية عبر FaceTime وغير ذلك.

على أغلب الظن أن سماعات HomePod المزودة بشاشة سوف تشبه منتجات أخرى موجودة في السوق حالياً مثل Google Nest Hub Max و Amazon Echo Show ومنتجات أخرى شبيهة.

لنأخذ Google Nest Hub Max على سبيل المثال فهذا المنتج يحتوي على شاشة لمس بقياس 10 إنش، ويتم التحكم فيها أيضاً من خلال مساعد جوجل الشخصي Google Assistant، ويعرض أشياء مثل حالة الطقس والمواعيد كما تقوم ببث المحتوى الصوتي والمرئي وعمل المحادثات المرئية والتحكم بباقي الأجهزة المنزلية وغير ذلك من الوظائف.

من الأشياء الأخرى المفيدة داخل المنزل لمثل هذا النوع من الأجهزة إمكانية استخدامها كديكور منزلي لعرض الصور، أو عرض الفيديو من كاميرا مراقبة داخل أو خارج المنزل.

فيما يتعلق بالأجهزة المنزلية، تمتلك ابل حالياً سماعات HomePod Mini الصغرى فقط، بينما أوقفت إنتاج السماعات الأكبر لضعف المبيعات.

أجهزة ابل المنزلية .. الحلقة المفقودة؟

تمتلك ابل نظاماً متكاملاً من الأجهزة الذكية لكن ينقصه وجود بعض الأجهزة المنزلية الذكية المميزة التي تمتلكها شركات منافسة مثل جوجل أو أمازون.

أيضاً تحتاج ابل إلى تسريع وتيرة تطوير المساعد الشخصي الذكي الخاص بها سيري لمنافسة Google Assistant و Amazon Alexa.

حتى الآن لا تزال فكرة التوسع في إنتاج الأجهزة المنزلية قيد الدراسة، وليس هناك موعد إطلاق محدد، كما أن ابل لم تعلق على الأمر.