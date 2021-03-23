شاومي تطلق هواتف الألعاب Black Shark 4 و4 Pro بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W

أعلنت شاومي عن الجيل الجديد من الهواتف المخصصة للألعاب Black Shark 4 و4 Pro التي تتميز بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، ومعدل تحديث 144Hz.

جيل جديد من هواتف شاومي المخصصة للألعاب ينطلق اليوم رسمياً، حيث تقدم العملاق الصيني هاتفي Black Shark 4 و4 Pro بالكثير من المميزات المتوافقة، مع بعض الإختلافات في رقاقات المعالج وإعدادات الكاميرة.

يتميز كلاً من هاتفي Black Shark 4 و4 Pro بشاشة E4 AMOLED المطورة من سامسونج والمميزة بحجم 6.67 إنش، كما ندعم الشاشة معدل تحديث 144Hz، ومعدل لمس بسرعة 720Hz.

وينطلق هاتف Black Shark 4 برقاقة معالج Snapdragon 870، بينما يأتي إصدار Pro برقاقة كوالكوم المميزة Snapdragon 888، كما تقدم شاومي هاتف Black Shark 4 Pro باثنان من الطبقات في نظام التبريد السائل، حيث تأتي الطبقة الأولى إلى أسفل الشاشة، بينما تأتي الطبقة الثانية مع المعالج.

ويدعم نظام التبريد السائل الجديد بتحسينات بنسبة 30%، وخفض الحرارة حتى 18 درجة، كما يدعم هاتفي Black Shark 4 و Black Shark 4 Pro تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، وتأتي البطارية في كلا الهاتفين بقدرة 4500 mAh، ويدعم الشاحن البطارية بالشحن الكامل خلال 14 دقيقة و60 ثانية.

وتقدم شاومي إصدار Pro مع تقنية Xiaomi RAMDISK التي تعمل على تعزيز الذاكرة العشوائية، كما يتميز هاتف Black Shark 4 Pro بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل.

بينما يأتي هاتف Black Shark 4 بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل، وأيضاً مستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية.

وتتميز هواتف Black Shark 4 بأزرار مخصصة للألعاب تدعم حساسية اللمس، والتي تعمل على إدراك الإختلاف بين الضغط القوي أو الخفيف على الأزرار لتنفيذ مهام مختلفة، كما تتضمن الهواتف نمط لتبديل الأزرار، ويتضمن إطار الهاتف في الجانب الأيمن أزرار التشغيل، ومستشعر البصمة، بينما يضم الجانب الأيسر الزر المخصص للتحكم في مستوى الصوتيات.

أيضاً تنطلق الهواتف بواجهة JOYUI 12.5 ونظام تشغيل Android 11، كما ينطلق هاتف Black Shark 4 بألوان الأسود والفضي، وعدد من الإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 6 إلى 12 جيجا بايت رام، بينما تأتي السعة التخزينية بين 128 إلى 256 جيجا بايت، ويبدأ سعر الهاتف من 383 دولار.

كما يأتي هاتف Black Shark 4 Pro بسعر يبدأ من 615 دولار، ويتميز أعلى نموذج بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

المصدر: التقنية بلا حدود