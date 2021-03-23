وفاة البولندي آدم زاغاييفسكي الملقب بــ”شاعر 11 سبتمبر”

ودعت الأوساط الثقافية في العالم الشاعر البولندي آدم زاغاييفسكي الشهير بقصائده التي تدور حول هجمات 11 سبتمبر سنة 2001 م في نيويورك وقد توفي في مدينة كراكوفا الواقعة في جنوب بولندا عن عمر ناهز الـــ 75 عاماً، نقلاً عن الدار التي نشرت أعماله وفقاً لوسائل إعلام بولندية.

ولد “زاغاييفسكي” في أوكرانيا سنة 1945 م ويعد من أشهر الكتّاب المعاصرين في بولندا، وأحرز الكثير من الجوائز ورشح اسمه لعة مرات لنيل جائزة نوبل للآداب وكان يعيش بين بولندا وأميركا وكان يدرّس الأدب في جامعة شيكاغو .

وحاز الفقيد على لقب “شاعر 11 سبتمبر” بعدما نشرت له مجلة “ذي نيويوركر” قصيدة عنوانها “تراي تو برايز ذي ميوتيلايتد وورلد”، على الصفحة الأخيرة من عددها الخاص بهذه الهجمات وكان عضواً بارزاً في حركة “الموجة الجديدة” الأدبية في بولندا، واستلهم أولى أعماله من القمع الذي مارسه “النظام الشيوعي” آنذاك لموجة من المظاهرات الطلابية في مختلف أنحاء بولندا في مارس سنة 1968م.

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