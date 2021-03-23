من المعالم الثقافية للعاصمة.. مدرسة تاريخية في “ميرزان” مهملة منذ 19 عاما

تقرير/ 218

تعد مدرسة “عروس البحر” الابتدائية الواقعة في شارع ميزران بقلب العاصمة طرابلس من أعرق مدارس المدينة تاريخياً وتتمتع بطراز معماري أثري يعد معلماً ثقافياً من معالم العاصمة.

تعاني هذه المدرسة القديمة من الإهمال البائن فلم تتم صيانتها منذ عام 2002 م، شأنها كأي معلم في المدينة التي هي بحاجة لاهتمام من الوزارت والهيئات ذات العلاقة .. تعليم .. سياحة .. ثقافة.. مصلحة آثار .. وغير ذلك.

وتسعى بلدية طرابلس المركز -الواقعة المدرسة في نطاقها- إلى ترميم هذه المؤسسة وغيرها والبحث عن سبل لصيانتها، فكانت الزيارة التي قام بها “علاء حواص” عضو المجلس البلدي الذي أكد لإدارة المدرسة بأن المجلس يسعى من خلال مكتب مراقب التعليم لتقديم التسهيلات وفق ماهو متاح لصيانة هذا المرفق والعمل على الدعم الفني والصحي والتقني وكل السبل لتطوير كل المؤسسات التعليمية الواقعة بنطاق بلدية طرابلس المركز .

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