أميركي من ولاية تنيسي تمكن من العثور على تذكرته لليانصيب الفائزة بمليون دولار في نفس المكان الذي فقدها فيه أول مرة.

وأفادت شبكة ” أي بي سي نيوز” الأميركية، أمس الثلاثاء، أن الرجل فقد تذكرته في موقف للسيارات، لكنه وبعد الإعلان عن الأرقام الفائزة لم يعثر عليها.

وقال سلاتين إنه ذهل ولم يصدق أن تذكرته التي اشتراها من متجر بقالة محلي فائزة بـ1,178,746 دولار.

وفي غضون ساعة من ذلك، وبعد نقله الخبر السار لخطيبته وتوقفه لتناول الغذاء، أدرك أنه فقد التذكرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان يمكن لأي شخص عثر على التذكرة المطالبة بقيمتها.

وبدأ سلاتين محاولة تذكر الأماكن التي مر بها، ما أدى به في نهاية المطاف إلى متجر قطع غيار المركبات، حيث عثر على التذكرة ملقاة في موقف السيارات.

وقال سلاتين إنه لم يتخيل أن شخصا ما ربما داس على التذكرة دون أن ينتبه إلى أنها تذكرة بمليون دولار. وفقا للحرة.

وأشار الفائز إلى أنه وخطيبته ينويان الاستمرار في العمل، واقتناء سيارات جديدة ومنزل خاص بهم، فضلا عن استثمار جزء من المبلغ.

The post أميركي يعثر على تذكرة يانصيب فقدها في موقف للسيارات قيمتها مليون دولار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا