أفضل ماكينات صناعة الآيس كريم المُتاحة للشراء في 2021

إذا كنت من الأشخاص الذين يحبون صناعة الآيس كريم لأنفسهم ولعائلتهم فإنك بالتأكيد ستضطر لشراء أحد أفضل ماكينات صناعة الآيس كريم في وقت من الأوقات، وإذا كنت تمتلك جهاز حالياً فربما يكون جهازك القديم أقل وأقدم من أن يصنع الآيس كريم الذي تتوق إليه في الوقت الحالي، وعندما يحين الصيف فأنت تعلم بالتأكيد أنه لا يوجد شيء يضاهي الآيس كريم محلي الصنع باعتباره أكثر الأطعمة المفضلة، ومع الأسعار المتزايدة لماكينات الآيس كريم وانتشار الكثير من الأنواع في السوق قررنا أن نجمع لك اليوم مجموعة من أفضل ماكينات صناعة الآيس كريم التي يمكنك الاعتماد عليها بشكل أساسي.

أفضل ماكينات صناعة الآيس كريم لهذا العام:

1. Cuisinart ICE-30BCP1 Ice Cream Maker

تعتبر هذه الماكينة وبدون مبالغة من أفضل ماكينات صناعة الآيس كريم حالياً وذلك لأنها تتميز بتصميم فريد يساعدك على تحقيق النتائج المرجوة دون أي خلل، تتميز هذه الآلة بهيكل من الفولاذ الصلب المقاوم للصدأ ومحرك شديد التحمل، بالإضافة إلى ذلك فإن الماكينة قادرة على تحضير الآيس كريم والزبادي المجمد وبعض الأشياء الأخرى، وبفضل الوعاء المزدوج المضمن مع هذه الماكينة والذي تبلغ سعته 2 لتر فإنه يمكنك صناعة كميات كبيرة من الآيس كريم والزبادي المجمد والاحتفاظ بها وتناولها في أي وقت؛ وأخيراً من الضروري أن تتطلع على دليل المستخدم الخاص بهذه الماكينة حتي تستطيع معرفة كيفية الاستخدام وخاصةً إذا لم تتعامل مع ماكينات مشابهة من قبل، يبلغ سعر هذه الماكينة 99.95 دولار.

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2. Whynter Best Ice Cream Makers

صُنفت هذه الماكينة على أنها واحدة من أفضل ماكينات صناعة الآيس كريم الموجودة في السوق وهذا بشهادة العديد من المواقع، تسمح لك هذه الماكينة بصناعة أفضل آيس كريم يمكن أن تتذوقه في خلال أربعين دقيقة تقريباً، علاوةً على ذلك فإن الماكينة قادرة على صناعة الزبادي المجمد وبعض الأطعمة الأخرى بكل كفاءة، تتميز الماكينة أيضاً بهيكل خارجي من الفولاذ الصلب المقاوم للصدأ مع لوحة تحكم LCS التي تعطي لمسة إضافية من الأناقة للهيكل الخارجي، قد يكون السعر الخاص بهذه الماكينة مرتفع بالنسبة للكثير من الأشخاص حيث يبلغ سعرها 220 دولار تقريباً ولكن بفضل مميزاتها فهي تعتبر خيار محبب بالنسبة للكثير من الأشخاص في نفس الوقت.

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3. Cuisinart ICE-60W Ice Cream Maker

طراز آخر من الماكينات المميزة التابعة لشركة Cuisinart والمتخصصة في صناعة أشهى المأكولات المجمدة، تسمح لك هذه الماكينة بتحضير ربع جالون من الحلويات المفضلة لديك بطريقة سريعة وبسيطة، وتتميز بإغلاق تلقائي وتشغيل زر واحد من أجل إبقاء الأشياء مجمدة، تأتي الماكينة أيضاً بهيكل خارجي صلب ومحرك قوي وتصميم أنيق ومتناسق، بالإضافة أيضاً إلى لوحة تحكم بثلاثة سرعات مختلفة، والمميز أن هذه الأداة تأتي بضمان محدود لمدة ثلاث سنوات؛ سعر الماكينة يبلغ 115 دولار أمريكي وهو مرتفع بقدر بسيط عن الماكينة الأولى في قائمتنا والتابعة لنفس الشركة.

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4. Nostalgia WICM4L Ice Cream Maker

تأتي هذه الماكينة بشكل مختلف بعض الشيء عن الماكينات وبسعر مختلف أيضاً حيث لا يتجاوز سعرها 50 دولار، وبالرغم من ذلك فهي قادرة على صناعة أربع ليترات من الآيس كريم بمخلف أنواعه أو الزبادي المجمد أو الجيلاتي، بالإضافة أيضاً إلى تميزها بمحرك قوي وهيكل خارجي جذاب ووعاء داخلي من البلاستيك سهل التنظيف، وبالتالي لن تستهلك أي جهد يدوي في تنظيفها، وبالتالي إذا كنت تبحث عن ماكينة بمميزات قوية وبسعر معقول وللاستخدام الفردي أو العائلي فإن هذه الماكينة من أفضل ماكينات صناعة الآيس كريم المتاحة أمامك.

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5. White Mountain Ice Cream Maker

تحتوي هذه الماكينة على محرك قوي يمكنه تشغيل ما يصل إلى 12000 دورة في الدقيقة، وبالتالي فإن سرعة الدوران هذه تساعد على خلط المكونات بسهولة ودون الحاجة إلى الكثير من الوقت، الهيكل الخارجي لهذه الأداة مصنوع من الخشب، وتحديداً خشب الصنوبر كما تدعي العلامة التجارية، ولكن الوعاء الداخلي مصنوع من الفولاذ الصلب مما يجعل وزن الماكينة ثقيل إلى حدٍ ما، يمكن لهذه الماكينة صناعة ما يصل إلى 6 ليترات من الآيس كريم في حوالي 20 إلى 40 دقيقة، وتعتبر هذه الكمية كبيرة جداً بالنظر إلى الوقت المستهلك، يمكنك حمل هذه الماكينة معك أثناء الذهاب في رحلة أو عطلة عائلية بدون أي مشاكل، يبلغ سعر هذه الأخيرة 279.99 دولار.

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